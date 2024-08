Come Palladino, anche D'Aversa chiede rinforzi dopo il KO contro la Sampdoria: "Numericamente mancano giocatori, la società..."

L’Empoli di Roberto D’Aversa è uscito con le ossa rotte dall’amichevole di ieri sera contro la Sampdoria di Andrea Pirlo: i blucerchiati hanno dominato, portando a casa la sfida con un perentorio 2-0. Al termine della sfida il tecnico degli azzurri, proprio come successo a Palladino dopo pareggio di martedì contro l’Hull City, ha espresso tutte le sue perplessità sull’attuale rosa chiedendo al presidente Corsi innesti immediati.

“All'Empoli mancano ancora tanti giocatori, ma il direttore sa cosa ci serve”

Questo un estratto delle sue dichiarazioni: “Cosa serve lo sa benissimo il direttore, io sono impegnato a far cercare di migliorare la squadra. Quando finisce una partita come quella di oggi, penso a come cercare di non perdere visto che tra una settimana iniziano le gare ufficiali. E' chiaro che numericamente mancano dei giocatori, ma la società lo sa. Io sono abituato a parlare del mio lavoro e del campo”.

“Un portiere bravo con i piedi può garantirti superiorità numerica”

Ha poi parlato del portiere colombiano arrivato dall’Ascoli, Devis vasquez, scelto per la sua capacità con i piedi: “Bisogna ragionare sui vantaggi che ti può portare: se c'è superiorità numerica, è giusto che si inizi a giocare mentre dove non c'è bisogna giocare in avanti. Il portiere però deve essere completo e la prima cosa che guardo è che pari”.

“Non è importante chi sarà il capitano, sarà fondamentale il gruppo”

Ha poi concluso: “Ancora non ho deciso chi sarà il capitano nella prossima stagione. In questo periodo sto facendo girare la fascia perché la meritano un po' tutti, poi prederò una decisione. Non è importante solo il singolo: un capitano senza 4/5 giocatori che creano appartenenza, ha meno valore. Il nuovo arrivato grassi? Ha portato le sue idee, cercare di giocare dal portiere ed essere cattivi nella fase difensiva. Dobbiamo continuare su questa strada”.