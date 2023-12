L'uomo più decisivo della Fiorentina: Tre gol...e nove punti!

Lucas Beltran in campionato, con la maglia della Fiorentina ha realizzato fin qui tre reti. Un bottino non straordinario, ma tenuto conto del minutaggio avuto e del fatto che è alla sua primissima esperienza nel nostro campionato, questo dato rappresenta un piccolo raggio di luce in vista del prosieguo della stagione.

Un rapporto gol/punti da fare invidia

Tre reti, per carità, di non meravigliosa fattura, ma che fanno di lui uno tra i giocatori più decisivi, se non il più decisivo nel rapporto gol/punti presenti in squadra; tre reti fatte…e nove i punti incamerati dai viola. Non è da tutti poter vantare una statistica del genere.

Beltran segna su rigore alla Salernitana. Foto: Fanfani/Fiorentinanews.com

I tre centri dell'argentino

E' stato lui a mettere in discesa la partita contro la Salernitana, realizzando dal dischetto l'1-0 (gara poi finita 3-0 per i gigliati). Ma soprattutto l'ex River è stato determinante nelle vittorie conseguite, entrambe per 1-0, contro Verona in casa (partita in cui la Fiorentina è stata a lungo in grande difficoltà) e Monza in trasferta.

Da questo punto di vista ci troviamo davanti ad un qualcosa di molto raro nel nostro panorama calcistico: ogni rete una sentenza.