Dal Pino: "La Serie A è una di quelle realtà in cui comanda una minoranza, chi alza la voce ed è prepotente"

Paolo Dal Pino, ex presidente della Lega Serie A, ha parlato a il Corriere dello Sport del calcio italiano, che sta vivendo - ormai da anni - una situazione delicata: “La Serie A è una delle poche realtà che conosco dove è la minoranza a dettare l’agenda. Dove vince chi alza la voce e chi è più prepotente. La Lega si deve svegliare, un miglioramento è necessario. La smettano di distogliere l’attenzione dall’unico vero tema”.

L'appello dell'ex numero uno

“Adesso devono prendere in mano il proprio destino e disegnare una strategia sostenibile. Basta con gli alibi, le liti, i personalismi, i Lotito contro i Gravina. Non c’è più tempo da perdere. La Figc ha gli stessi obiettivi della Lega. Le big, o presunte tali, dovrebbero dialogare per costruire”.