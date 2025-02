Fiorentina, guardati intorno! La classica occasione per risalire la classifica

Tre risultati positivi sono arrivati dall'anticipo del sabato di Serie A, con le tre concorrenti della Fiorentina che hanno rallentato significativamente il passo in gare di certo non impossibili. Il Bologna di Italiano si è schiantato in casa del Parma perdendo 2-0, la Lazio si è fermata sullo 0-0 in casa del Venezia e il Milan ha perso 2-1 contro il Torino.

In questo modo la Fiorentina ha mantenuto momentaneamente il sesto posto a 42 punti, con Milan e Bologna a una lunghezza di distanza, mentre la Lazio si mantiene a +5 dai viola. Con il recupero tra rossoblù e rossoneri che sarà in settimana, l'occasione è ghiotta oggi per la Fiorentina a Verona per riportarsi in una posizione ottimale di classifica.