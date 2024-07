Trattativa chiusa, o quasi. Valentini arriva, ma quando? Lui non vuole perdere tempo, la Fiorentina nemmeno. Il Boca, invece...

I rapporti tra Nicolas Valentini e il Boca Juniors erano diventati pesanti già ad aprile, quando il club di Buenos Aires aveva offerto un rinnovo di contratto al giocatore, rifiutato da lui e da suo entourage. Da lì, l'esclusione dalla rosa e l'ultima partita giocata con la maglia del club argentino datata 10 aprile.

Una vicenda che gli è costata anche la convocazione ai Giochi Olimpici nella squadra di Beltran. Adesso Valentini non vuole perdere altro tempo e liberarsi subito dalla morsa del Boca. La palla è in mano alla Fiorentina, che l'accordo con il giocatore l'ha trovato e fissato per oggi le sue visite mediche in Argentina. Il difensore arriva, ma per forzare i tempi ed averlo al Viola Park da subito servirà pagare.

Un indennizzo che la società gigliata si era offerta di pagare al Boca, che però ha ritenuto la cifra troppo bassa. E ora? A queste condizioni Valentini si unirà al gruppo viola solo a gennaio, quando scadrà il contratto con il Boca Juniors e si libererà da svincolato. A meno che le carte in tavola non cambino in queste ore.

Valentini spinge, la Fiorentina anche. Il Boca sembra non avere alcuna fretta di lasciarlo andare per una cifra considerata troppo “simbolica” dai gialloblù. Ancora c'è tempo, le trattative proseguono. La strada sembra scoscesa. Palladino ha il suo nuovo difensore, si ma per quando?