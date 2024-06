"Commisso si è scusato solo dopo il comunicato della Fiesole. Palladino? Se vorrà la difesa a tre, ci sarà tanto da rivoluzionare"

Angelo Giorgetti, giornalista e opinionista de La Nazione, è intervenuto come di consueto su Radio Bruno Toscana per commentare i temi caldi in casa Fiorentina, che in questo momento rispondono al nome di Raffaele Palladino:

“Bravo Commisso, ma…”

“Un ottavo posto non è un risultato da festeggiare a Firenze. Fa piacere che il presidente Commisso abbia ammesso le proprie colpe, ma se non ci fosse stata la contestazione della Curva secondo me non sarebbe arrivato nessun comunicato di scuse”.

Poi su Palladino e il modulo

“E' giovane e in due anni a Monza ha fatto cose buone. Sono curioso di vedere il suo approccio in una realtà come Firenze. Al Monza ha giocato quasi sempre con il 3-4-2-1, passando poi ad una difesa a 4 verso la fine del campionato. Se la scelta sarà su una difesa a tre, questa Fiorentina avrà tanto da rivoluzionare”.