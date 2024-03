Viola avanti all'intervallo anche nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Juve però in ripresa e accorcia allo scadere di tempo

Da pochi minuti terminato il primo tempo di Juventus-Fiorentina, semifinale di ritorno di Coppa Italia Femminile. Viola avanti anche in questa partita, iniziata col piede giusto dopo pochissimi minuti. Il tap-in di Janogy, dopo una bellissima traversa di Boquete su punizione, ha aperto le marcature. Pochi minuti dopo ci pensa la spagnola su rigore a battere Maignin e portare le ragazze di De La Fuente sul 2-0.

A quel punto però la Juve viene fuori ed inizia a pressare la porta di Schroffenegger. L'altoatesina è miracolosa in più di una circostanza ma allo scadere della prima frazione deve arrendersi a Bragonzi. Fiorentina avanti 2-1 sulla Juventus a Biella, dopo l'uno a zero della gara del Viola Park. Forza ragazze, non mollate!