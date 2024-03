Attraverso il sito della biglietteria online della Fiorentina, si apprendono novità importanti per quanto riguarda la vendita dei biglietti per la partita contro il Maccabi Haifa in programma giovedì 14 marzo alle 18.45 al Franchi. Scongiurato una gara a porte chiuse, ci saranno alcune limitazioni alle quali i tifosi dovranno fare attenzione in vista del match. Questo quanto si legge:

A seguito della Determinazione n.12/2024 e delle misure di sicurezza assunte in sede di GOS si comunica:

-Vendita dei tagliandi per tutti i settori dello stadio ai soli residenti in Toscana ovvero ai sottoscrittori del programma di fidelizzazione di ACF Fiorentina ovunque residenti

-Vendita dei tagliandi fino alle ore 18 del 13 Marzo 2024

-Incedibilità dei titoli di ingresso

Inoltre, non meno importante: il giorno gara l’accesso allo stadio dovrà avvenire entro le ore 18:15.

Tutti i tifosi che accederanno allo stadio (bambini di qualsiasi età e altezza compresi) dovranno essere muniti di biglietto e documento di identità. Non è consentito l’ingresso a borse e zaini. ACF ci tiene comunque a specificare che i programmi potrebbero avere variazioni nei prossimi giorni.