La situazione della squadra comincia a preoccupare: un gruppo di tifosi fanno visita al Torino. La richiesta è chiara…

Le tre sconfitte nelle ultime quattro partite, come sottolineato nei giorni scorsi, hanno portato il presidente del Torino Urbano Cairo a rivedere le proprie scelte di inizio anno, portando il numero uno granata ad esonerare Marco Baroni. Una decisione che arriva per provare a dare una scossa alla squadra, che adesso come mai prima non può far a meno di guardarsi alle spalle.

Un gruppo di tifosi granata ha incontrato la squadra.

E chi soffre di piu sono proprio i tifosi granata, che però nelle ultime settimane non sono assolutamente rimasti in silenzio. Prima un lungo corteo per la città di Torino, e successivamente tante piccole iniziative, tra cui molti striscioni che esortava il patron del club fuori dal centro sportivo. Quest’oggi però, alla vigilia della sfida di domani contro la Lazio di Maurizio Sarri, è successo qualcosa che va oltre. Secondo quanto riportato infatti da Tuttomercatoweb questa mattina una cinquantina di tifosi del Torino hanno incontrato la squadra ed il nuovo allenatore, Roberto D’Aversa, per un confronto.

Questa la richiesta fatta a giocatori ed allenatore

Seppur con toni accesi, non sono avvenute cose spiacevoli e l'iniziativa è stata fatta per trasmettere un messaggio ai giocatori. Quale? Quello di invertire presto la rotta, in un periodo che ha visto il Toro venire invischiato nella lotta salvezza. Anche per evitare uno scenario che l'ambiente non vorrebbe mai trovarsi a dover vivere: quello che si possa decidere l'eventuale salvezza nell'ultima gara di campionato, che vedrà il derby contro la Juventus.