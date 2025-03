Il cioccolato sarà il grande protagonista della prima edizione di CiokoFlo’, il festival del cioccolato artigianale che si terrà nella splendida cornice di Piazza Santa Croce a Firenze dal 10 al 13 aprile 2025 e lascerà il pubblico senza parole per la sua dolcezza oltre che per le maxi installazioni che si potranno ammirare.

La statua di cioccolato del David

Due opere golose, uniche e in dimensioni da record verranno realizzate ad opera di alcuni maestri cioccolatieri. La prima, una statua in cioccolato a grandezza naturale del David di Michelangelo, verrà creata da Mirco della Vecchia che detiene il maggior numero di Guinness mondiali nel settore della pasticceria e della Cioccolateria. Saranno utilizzati un mix di cioccolati provenienti dall’Africa e dal Camerun: una vera e propria opera d’arte tutta da scoprire e ammirare, un capolavoro che omaggerà l’arte della cioccolateria artigianale e la città ospitante, Firenze, città simbolo della cultura italiana e con una storica tradizione legata al cioccolato.

Una maxi tavoletta in omaggio alla Fiorentina

Per rendere omaggio alla squadra della Fiorentina, invece, verrà realizzata una maxi tavoletta di cioccolato interamente viola, un tributo ai colori e alla passione della squadra di calcio simbolo della città. Per omaggiare quindi questo importante simbolo della città e creare un connubio con il prodotto protagonista della kermesse, la maxi tavoletta di cioccolato viola verrà realizzata ed esposta come uno dei simboli del folklore e della passione di Firenze per la propria squadra.

Piazza Santa Croce, nel cuore del capoluogo fiorentino, si riempirà di stand che offriranno ai partecipanti l’opportunità di scoprire e degustare innumerevoli varianti di cioccolato artigianale made in Italy, e la rassegna commerciale sarà incorniciata dal ricco calendario di eventi culturali ma soprattutto spettacolari adatti a un pubblico di tutte le età, che per tre giorni renderanno Firenze la città più dolce d’Italia.