Dopo la vittoria ottenuta dall'Olympiakos contro l'AEK, ha parlato l'allenatore della formazione che la Fiorentina affronterà nella finale di Conference League, Josè Luis Mendilibar.

“Mentalità vincente”

“Era davvero importante vincere dopo la sconfitta che abbiamo subito nell'ultimo turno - ha detto Mendilibar - e non volevamo perdere ancora perché abbiamo la finale che si sta avvicinando ed è importante per la nostra psicologia mantenere la mentalità vincente. Dobbiamo ricordarci cosa vuol dire vincere e avere sempre questo pensiero e lasciare ogni partita con una vittoria e per questo dovremmo dimenticare velocemente quello che è successo con il PAOK e andare avanti in questo modo”.

Prove generali della finale

A Mendilibar è stato chiesto se il match contro l'AEK fosse una prova generale per la finale. Così ha risposto il tecnico spagnolo: “La prova generale si fa in tutte le partite, non in una sola, e non solo oggi, l'obiettivo era vincere. Come è stata una prova generale quella contro il PAOK, così sarà una prova generale la prossima contro il Panathinaikos, perché vogliamo continuare così. Per noi è molto importante mostrare in tutte le partite cosa possiamo fare”.