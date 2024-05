Mendilibar: "Se molliamo in questo momento, arriveremo alla finale di Conference in una brutta situazione"

L'allenatore dell'Olympiakos, Josè Luis Mendilibar, si pone sulla stessa lunghezza d'onda del suo collega della Fiorentina, Vincenzo Italiano: non vuole rilassamenti in campionato da parte della sua squadra.

“Assicurarci il posto in Europa attraverso il campionato”

"Dobbiamo assolutamente vincere le restanti partite per arrivare almeno terzi in campionato - ha detto - e poi se la finale di Conference ci darà un biglietto europeo migliore, sarà il benvenuto. Fino ad allora, però, dobbiamo assicurarci il nostro posto in Europa attraverso il campionato".

“Se molliamo in questo momento…”

E poi: "Non possiamo rallentare e aspettarci che tra 15 giorni, quando si svolgerà la finale della Conference, saremo improvvisamente molto bravi. Bisogna continuare a lottare, mantenere alto il nostro livello di prestazione perché è certo che se molliamo in questo momento arriveremo alla finale di Conference in una brutta situazione".