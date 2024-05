Con la sconfitta subita ieri ad opera del Paok Salonicco, le speranze dell'Olympiakos di vincere il titolo in Grecia sono praticamente svanite. Il prossimo avversario della Fiorentina in Conference League è sembrato spento in campionato.

“Non sono riuscito a motivare i miei giocatori”

“Abbiamo fatto cinque cambi rispetto alla partita di giovedì contro l'Aston Villa - ha spiegato l'allenatore biancorosso, Josè Luis Mendilibar - E adesso che la partita è finita abbiamo visto che non sono stati bravi quelli che hanno giocato giovedì, ma nemmeno quelli che non avevano giocato. Forse non sono riuscito a motivare i giocatori come avrei dovuto dopo il successo di giovedì, forse non siamo entrati in partita mentalmente e di questo la responsabilità maggiore è dell'allenatore. In generale la squadra non si è comportata bene”.

“Una volta che raggiungi una finale…”

L'Olympiakos però ha raggiunto un traguardo storico per la Grecia perché sarà la prima squadra di quel paese a disputare la finale di una competizione europea: “Quando lo fai, ottieni fiducia e cambia l'approccio - ha continuato Mendilibar - Inoltre fai in modo che i tuoi avversari ti rispettino di più. Pertanto, una squadra che riesce una volta ad arrivare in finale, è più facile che possa riuscirci una seconda volta. In generale, quando sei in Europa e molte volte e fai un buon percorso, gli avversari ti rispettano di più. Il Real Madrid lo ha fatto molte volte e, che vinca o meno il titolo quando arriva in finale d'Europa, è sempre considerato il favorito perché sa come arrivarci all'obiettivo”.