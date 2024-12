Amoruso: "Gudmundsson e Colpani non ci sono, così Kean è da solo. Folorunsho? Non è come Bove"

Lorenzo Amoruso, ex difensore gigliato, ha commentato su Radio Bruno Toscana la gara pareggiata dalla Fiorentina a Torino: “Il carattere c'è stato, ma non mi è piaciuto l'approccio. C'era da aspettarsela una Juventus aggressiva, ma si è iniziato a giocare solo dopo il gol. Stessa cosa nel secondo tempo: bravo Thuram ma la mancata comunicazione della difesa con il centrocampo lo ha aiutato”.

“Almeno tre giocatori non stanno rendendo”

“Prendo il risultato, ma si deve crescere. Ho visto alcuni giocatori che in questo momento non stanno dando, non sono all'altezza del resto della squadra. Colpani, Gudmundsson, Cataldi non erano in forma a livello fisico. Kean rimane solo in attacco e così diventa obbligato ad essere sempre al 100%. Chi entra dalla panchina non sta apportando niente”.

Poi sul mercato di riparazione

“Spero che a gennaio arrivi qualcuno serio, almeno tre importanti. Folorunsho mi piace, ma non so se sarà una soluzione. Non lo vedo come un esterno, ma come un centrocampista offensivo. Non difende come Bove, punterei più su un esterno offensivo da gol”.