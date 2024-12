"Questo Gudmundsson è un caso, Palladino deve riflettere. La Juventus ci perdeva con la Fiorentina di un mese fa"

Stefano Impallomeni, ex calciatore, oggi giornalista sportivo, ha parlato in diretta su TMW Radio in merito a Juventus-Fiorentina di ieri, dove è apparso in difficoltà il numero dieci dei Viola, l'islandese Albert Gudmundsson:

Sulla squadra di Palladino in generale

“Se avesse incontrato la Fiorentina di un mese e mezzo fa, avrebbe perso la Juve. Detto questo, la Fiorentina non deve disunirsi per questo pari. La Juventus ha fatto una grande partita ma questa Fiorentina ha dei valori da squadra”.

“Gudmundsson ora è un caso, va risolto”

"Secondo me, tuttavia, deve risolvere il caso Gudmundsson. Non colpevolizzo nessuno, ma come Palladino ha riflettuto a inizio stagione dopo un inizio non buono, deve risolvere ora questa situazione. La Fiorentina deve riflettere sul motivo per il quale non sta rendendo come al Genoa".