Notte europea per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che cerca il riscatto dopo il deludente pari della prima giornata di Conference League. Mister viola che dovrebbe riproporre Christensen in porta, dietro a una linea a quattro composta da Kayode, Milenkovic, Ranieri e Parisi. Scelte, come si può evincere, abbastanza obbligate sulle fasce.

Nel mezzo, potrebbe avere spazio Maxime Lopez, per dare un po' di respiro ad Arthur, anche se non è da escludere comunque la presenza del brasiliano. Accanto al regista, Mandragora dovrebbe ritrovare una maglia da titolare. Infine, in attacco, Nzola più di Beltran, dopo il gol al Cagliari, anche se i dubbi aumentano dopo la botta al piede rimediata dall'angolano, dolorante anche in allenamento ieri. Assieme all'ex Spezia, un trio formato che potrebbe essere formato da Gonzalez, Barak e Kouame. Difficile vedere dal primo minuto Ikone, che ha saltato la rifinitura per problemi personali.

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Lopez, Mandragora; Gonzalez, Barak, Kouame; Nzola.