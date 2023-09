Ancora a caccia di una convocazione dopo un'estate in disparte, ecco che si 'rivede' Dalle Mura. La situazione del difensore viola. FOTO

Dopo il rientro dalla Spal, Christian Dalle Mura è rimasto alla Fiorentina in attesa di possibili sviluppi sul proprio futuro. La Fiorentina ha inserito il classe 2002 nella propria lista per la Conference League, in attesa di capire se il giocatore toscano entrerà stabilmente a far parte del gruppo e sarà coinvolto anche in Serie A.

Intanto Dalle Mura appare nella foto di rito della Fiorentina 2023-2024. Difficile che il calciatore mancino possa trovare spazio nelle rotazioni viola, magari potrà ottenere però qualche convocazione appena sarà fisicamente a posto dopo un'estate un po' in disparte.