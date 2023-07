La Nazione: Dia e un nuovo assalto anti-clausola

In prima pagina nell'inserto sportivo de La Nazione, c'è questo titolo sulla Fiorentina: “Viola Vroom siamo partiti”.

A pagina 2 grande spazio a: “Rocco e Joe, che partenza Viola Park, stadio, obiettivi “Qui per alzare un trofeo Aspettiamo la Conference”. Sottotitolo: ”Commisso saluta la squadra dagli Usa. Il dg accoglie Italiano".

A pagina 3 leggiamo: “Viola start, è una rivoluzione Campo, palestra e niente tifosi Ritiro (per ora) a porte chiuse Giocatori a riposo in foresteria”. E ancora: “Kokorin in ciabatte, Jovic e Cabral in auto insieme, Sabiri con una maglia bianconera anni ’80 Nessun uscita almeno per i primi giorni. Ecco come si svolgerà la preparazione di Bagno a Ripoli”.

A pagina 4 sul mercato: “Le trattative che entrano nel vivo Kouame è la chiave per Dominguez Dia: nuovo assalto anti-clausola Nzola in standby, occhio a Zapata”. Sottotitolo: “Bologna e viola parlano del centrocampista: soldi più contropartita tecnica. Gli scenari attorno a Orsolini”.