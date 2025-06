Dopo aver perso Dzeko, Sartori vuole mettere le mani almeno su Immobile per regalare una terza opzione a Italiano

I due “vecchi del gol” in vetrina erano/sono Edin Dzeko e Ciro Immobile, entrambi intenzionati a rientrare in Italia dalla Turchia. Sul bosniaco è arrivata prima la Fiorentina che nei prossimi giorni lo ufficializzerà. Sul campano invece vuole arrivarci il Bologna, con il ds Sartori che Dzeko l'avrebbe preso eccome e che secondo il Corriere dello Sport, non vuole rimanere scottato due volte. Per Italiano quindi ci saranno tre centravanti, oltre a Castro e Dallinga.