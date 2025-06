Anche se non in via ufficiale ma Stefano Pioli sta già lavorando eccome alla prossima Fiorentina e non è un caso che le prime manovre della società viola stiano arrivando ancor prima del contratto depositato per il tecnico. Che secondo il Corriere dello Sport-Stadio potrebbe ripartire dalla difesa a tre lasciata in eredità da Palladino: questione di composizione della rosa, che non potrà essere stravolta in tutto e per tutto. In più ci saranno i rientranti Valentini e Fortini, adattissimi a linea dispari e percorso a tutta fascia.

Il marchio sull'operazione Dzeko poi è proprio del tecnico, che a Milano si era affidato in tutto e per tutto a due master del settore come Ibrahimovic e Giroud: 39 e 35 anni quando arrivarono al Milan.