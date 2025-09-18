Il prossimo 22 dicembre prenderà il via la Coppa d'Africa, con tanti calciatori di Serie A che saranno coinvolti nella manifestazione. La Fiorentina, tuttavia, dorme sonni tranquilli, considerato che nessun calciatore dell'attuale rosa gigliata sarà destinato, salvo clamorose sorprese, a partecipare al torneo di scena in Marocco.

Fuori dall'orbita del Marocco

Di recente sono stati ufficializzati i gironi del torneo, con i padroni di casa del Marocco che sfideranno nel gruppo A Mali, Zambia e Comore. La Fiorentina ha due calciatori marocchini in rosa, al momento tuttavia molto lontani dall'orbita di Regragui. Sabiri e Richardson sono due elementi destinati a trovare pochissimo spazio, se non nessuno, all'interno delle rotazioni di Pioli.

Due sicuri assenti

Nessuna speranza per Christian Kouame, che non verrà convocato dalla Costa d'Avorio dopo l'infortunio al crociato, essendo alle prime fasi di recupero post infortunio. Infine, nessun pericolo anche per il neo acquisto Tariq Lamptey. Il suo Ghana non si è qualificato per la competizione, ed il classe 2000 rimarrà a disposizione della Fiorentina.

Un po' di Fiorentina però ci sarà

Chi prenderà parte alla Coppa d'Africa è sicuramente M'Bala Nzola. La sua Angola giocherà nel gruppo B contro Egitto, Zimbabwe e Sudafrica. Il centravanti di proprietà della Fiorentina, in prestito al Pisa, sarà presente in Marocco salvo clamorose sorprese.

Gli altri quattro gironi del torneo

GRUPPO C: Nigeria, Tunisia, Uganda, Tanzania

GRUPPO D: Senegal, RD Congo, Botswana, Benin

GRUPPO E: Algeria, Burkina Faso, Guinea Equatoriale, Sudan

GRUPPO F: Costa D'Avorio, Camerun, Gabon, Mozambico