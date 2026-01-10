Romano: "La trattativa per Dodo può considerarsi chiusa, l'Inter cercava l'occasione, ma la Fiorentina non lo cederà"
L'esperto di mercato Fabrizio Romano fa chiarezza sulla trattativa tra la Fiorentina e l'Inter, coi nerazzurri interessati a Dodo.
Trattativa chiusa
Secondo Romano, le condizioni per continuare sono venute meno a causa di incomprensioni sulla modalità della cessione. Infatti, l'Inter aveva puntato il brasiliano come primissimo nome per via dell'occasione di mercato, data dall'ultima posizione deii viola, e di conseguenza avrebbe preferito un prestito.
La risposta della Fiorentina
D'altro canto, la Fiorentina - in attesa dell'imminente arrivo di Paratici - non ha intenzione di separarsi ‘gratuitamente’ da Dodo. Quindi, la trattativa è da considerarsi chiusa.
