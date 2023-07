Bernardeschi e un ritorno in Serie A più probabile: ci pensano anche i campioni d'Italia. De Laurentiis...

Il calciatore ex Fiorentina Federico Bernardeschi sta valutando la possibilità di lasciare Toronto, vista un'esperienza nell'MLS che potrebbe decisamente andare meglio, a livello di prestazioni sul campo. La possibilità di un ritorno in Serie A è chiacchierata, anche perché non c'è solo il Bologna su di lui (anche se mancano le condizioni per portarlo in rossoblù).

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, su Bernardeschi c'è anche il Napoli. Il ragazzo è da sempre pallino di Aurelio De Laurentiis, che sta valutando concretamente di portarlo in Campania con la formula del prestito.