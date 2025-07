Gianni Infantino: "Tutti hanno potuto godere del Mondiale per Club. Soldi? Il 100% tornerà al calcio"

Gianni Infantino, nella conferenza stampa conclusiva del Mondiale per Club, a New York, ha sottolineato il grandissimo successo dell’evento sotto tutti i punti di vista, nonostante le critiche ricevute, affermando: “Saranno uno stimolo per migliorare”. Infantino ha subito posto l’accento sul seguito che ha avuto il torneo, che ha avuto “quasi due milioni e mezzo di spettatori, una media di 40.000 a partita“, mentre i telespettatori sono stati “tra i due e i tre miliardi in tutto il mondo“.

Infantino sul Mondiale per Club

Il numero uno della FIFA ha dato merito a DAZN per aver trasmesso in streaming tutte le partite, anche grazie a sublicenze per oltre 100 trasmissioni in quasi 160 Paesi, così “tutti hanno così potuto godere di questo torneo“. Secondo Infantino “abbiamo generato quasi 2,1 miliardi di dollari di ricavi. Per 63 partite si arriva a una media di 33 milioni l’una. Non esiste nessun altro torneo per club che avvicini a tale cifra. Quindi, questa è già la competizione per club di maggior successo al mondo, sotto tutti i punti di vista“.

Sulle accuse ricevute

E quanto alle accuse di averlo organizzato solo per soldi, ha ribadito che la Fifa non ricava alcun guadagno, perché “il 100% dei ricavi torna al calcio: un miliardo per i club partecipanti e 250 milioni destinati alla crescita di club di tutto il mondo. Il resto, coprirà i costi organizzativi“. La prossima edizione si svolgerà nel 2029 ma Infantino non ha anticipato nulla su eventuali modifiche al format. “Stiamo vivendo un momento storico e vogliamo godercelo fino alla fine, per poi pensare al futuro. Faremo di tutto per migliorare“, ha concluso il numero uno del calcio mondiale.