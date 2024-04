E' arrivato il giorno di Fiorentina-Viktoria Plzen, ritorno dei quarti di finale di Conference League. E in vista di questo appuntamento i tifosi viola della Curva Fiesole, lanciano il loro appello, attraverso i social.

“Firenze può dire la sua in ogni campo”

“E' giunto il momento di gettare il cuore oltre l'ostacolo - questo l'incipit del messaggio - Se tutti gli ingranaggi girano nella stessa direzione Firenze ha dimostrato di poter ancora dire la sua in ogni campo. Nonostante purtroppo siano lontani i numeri che un tempo erano considerati normali, chiediamo a tutti i presenti di dare il massimo anche per chi ha preferito il divano, e soprattutto chi, impedito da un turno di lavoro o da una firma in questura non potrà esserci”.

“Città imborghesita e rincoglionita, ma…”

E poi: “In una città sempre più imborghesita e rincoglionita (testuale ndr) c'è ancora chi sceglie di rappresentare lo Spirito Guerriero della Firenze del 1530, mettendoci faccia e cuore ed alzando ancora più in alto la sua voce e i propri vessilli...anche e soprattutto nei momenti di difficoltà”.