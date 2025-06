Cecchi: "Pioli il miglior allenatore disponibile per la Fiorentina in questo momento. Mi sarebbe piaciuto vedere Di Francesco in viola"

A Radio Bruno ha parlato il giornalista fiorentino vicino alle vicende di casa Fiorentina Stefano Cecchi. Questa la sua opinione sulla situazione all'interno della società gigliata, ancora intenta nella scelta del prossimo allenatore: "Personalmente le minestre riscaldate non mi sono mai piaciute, ma sono contento del possibile arrivo di Pioli sulla panchina della Fiorentina. Non è una scommessa. E' un grande tecnico, un grande uomo, ha vinto uno scudetto.

A me sarebbe piaciuto anche Di Francesco, che è un allenatore che storicamente riesce a far giocare bene le sue squadre. Nonostante questo credo che Pioli sia il miglior profilo che la Fiorentina può prendere ad oggi. Spalletti? Un tecnico che farebbe comodo alla società viola, se non altro ha molta più esperienza di Palladino".