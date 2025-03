A Sky Sport ha parlato il terzino della Fiorentina Robin Gosens alla vigilia della sfida contro il Panathinaikos di Conference League. Queste le sue parole: "Serve anche un po' di atmosfera leggera, è un aspetto fondamentale visto che da fuori arriva giustamente tanta tensione per una partita fondamentale per noi e per la piazza. Ricordiamoci sempre che alla fine anche domani sera faremo quello che abbiamo sempre sognato, ovvero giocare in queste competizioni europee. Sono gare bellissime, da affrontare con leggerezza e positività, sennò diventa troppo pesante e le gambe non girano come dovrebbero"

E ancora: "Conta la testa, soprattutto in queste partite dove passa la squadra più lucida, più matura e che gestisce meglio gli aspetti della partita. Se domani entriamo con la testa giusta, vale già più del 50% della partita. Non ho pensato neanche un secondo al fatto di non passare il turno. Quando sono arrivato alla Fiorentina questo è sempre stato un mio obiettivo, così come della società, ovvero andare più avanti possibile nella competizione".