L'esterno della Fiorentina Robin Gosens ha parlato alla vigilia della partita di Conference League contro il Panathinaikos: “Sono uno che parla sempre con la squadra, l'ho fatto per tutta la settimana e se ci sarà l'occasione lo farò anche domani. Sono un calciatore di livello internazionale, se posso dare una mano lo faccio volentieri. All'andata c'è stato un calo inspiegabile, menomale che domani abbiamo un'occasione per rimediare. Abbiamo analizzato gli errori dell'andata e siamo pronti per affrontare di nuovo il Panathinaikos”.

Poi ha aggiunto: “La negatività influisce a livello fisico e mentale, tutto sembra più difficile e pesante quando non arrivano i risultati. Ho sempre la sensazione comunque che siamo un gruppo positivo, consapevole che dobbiamo e possiamo fare molto meglio. Io stesso cerco sempre di trasmettere positività ai miei compagni, domani dobbiamo affrontare il nostro avversario con ottimismo perché solo così si possono vincere le partite”.