Palladino: "A Napoli ho visto una squadra in crescita, abbiamo il dovere di passare il turno. Chi gioca in porta? Lo scoprirete domani"

L'allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino ha parlato alla vigilia del match di Conference League contro il Panathinaikos: “L'attesa è stata importante, sappiamo quanto conti domani per noi e per i tifosi. Non vediamo l'ora di scendere in campo e sono sicuro che anche domani la nostra gente ci sosterrà allo stadio, abbiamo bisogno del loro aiuto per passare il turno”.

Sui risultati: “Non sono quelli che volevamo, i dati parlano chiaro: negli ultimi mesi abbiamo avuto delle difficoltà. Ci sono stati anche degli infortuni importanti, non è un alibi ma hanno influito. Possiamo e dobbiamo fare di più sul piano dei risultati, ma le cose che ho detto dopo la partita di Napoli le pensavo davvero. Nel primo tempo ci hanno messo un po' sotto ma abbiamo fatto una buona partita, e nella ripresa la squadra mi è piaciuta. Abbiamo avuto coraggio e personalità, mettendo in difficoltà una signora squadra come il Napoli. Inoltre avevamo giocato ad Atene due giorni prima e nonostante questo non c'è stato un calo fisico, per questo ho detto che la squadra mi è piaciuta. Vedo una crescita”.

Poi ha aggiunto: “Chi gioca tra De Gea e Terracciano lo scoprirete domani. Sono soddisfatto di aver recuperato tutti tranne Colpani, i ragazzi stanno bene e domani abbiamo il dover di fare la partita e passare il turno perché ne abbiamo tutte le possibilità. Lo vedo negli allenamenti, nelle parole e negli occhi dei ragazzi”.