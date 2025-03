La Fiorentina cambia volto: i due aspetti significativi che fanno propendere per l'avvicendamento

Per la partita d'andata egli ottavi di finale di Conference non ci sono stati dubbi: la Fiorentina ha puntato subito su Terracciano in porta. Gli errori commessi all'andata hanno però rimesso in gioco tutto e alla fine potrebbe essere De Gea il prescelto per giocare il ritorno.

Oggi pomeriggio, in conferenza stampa, Palladino dovrebbe sgombrare il campo dai dubbi come fece una settimana fa.

Effetto Franchi

Ci sono un paio di aspetti significativi potrebbero indurlo a scegliere lo spagnolo, scrive stamani La Nazione. Il primo è l'effetto Franchi. Un conto giocare in trasferta, un altro in casa. Pressione diversa, ambiente che può pesare sulle spalle di Pietro (specialmente di fronte a un errore).

Rigori

E poi i rigori. Non è escluso che la qualificazione possa decidersi dagli undici metri. De Gea è uno specialista, Terracciano no. Dietro il possibile avvicendamento c'è anche questa logica tecnica.