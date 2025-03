Fiorentina d'assalto: Palladino sceglie le tre punte per ribaltare la sfida

Domani ci vuole un'altra Fiorentina rispetto a quanto visto nel recente passato per poter passare il turno in Conference League.

Una squadra che comandi il gioco e che costruisca in attacco per poter ribaltare il 3-2 subito all'andata contro il Panathinaikos. Per questo motivo, si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, Palladino ha scelto di scendere in campo con le tre punte, così come visto nel finale della partita contro il Napoli.

Le certezze sono Kean come centravanti e Gudmundsson a supporto. Poi uno tra Beltran, che sarebbe un equilibratore in campo, e Zaniolo. Così facendo in mediana la squadra perderebbe uno tra Cataldi e Mandragora (avrebbero giocato entrambi in un centrocampo a cinque).