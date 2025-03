I crocevia della stagione: Serve la scintilla che riaccenda l'ambiente

Periodo nero per la Fiorentina, che si trova ora davanti all'ennesimo bivio della stagione: domani, infatti, il ritorno contro il Panathinaikos dirà molto sullo stato d'animo della squadra, che nelle ultime uscite, per usare un eufemismo, non ha brillato. Dopodiché, si apre il rush finale del campionato: 10 partite da vivere in due mesi e mezzo, tutte di vitale importanza, per cercare di cogliere quanti più punti possibili dai 30 messi a disposizione dal calendario.

L'ambiente demoralizzato ha bisogno di una scossa, positiva o negativa che sia, e c'è ragione di credere che il ritorno col Panathinaikos sia a tutti gli effetti un crocevia importante: vincere potrebbe far ritrovare importanti certezze a Palladino e ai suoi uomini, mentre perdere getterebbe ancor più benzina su di un fuoco che sta già bruciando. Al momento, viste le premesse e il calendario, il percorso europeo sembra la miglior possibilità per qualificarsi in Europa League, e per questo potrebbe valere la pena di mettere tutte le forze in questa competizione, a partire da domani sera.

Le restanti 10 giornate di Serie A, infatti, vedono la Fiorentina protagonista contro ben 6 squadre che bazzicano le stesse zone della classifica, dall'Udinese (a -5), passando per Milan e Roma che chiudono a panino i viola essendo rispettivamente noni e settimi, per arrivare infine al Bologna che occupa il primo slot europeo al momento, Juventus e Atalanta (più distanti dalla Fiorentina, ma sono anche le prossime due partite di campionato). Sei scontri diretti, o comunque di vitale importanza, che possono rendere complicato il cammino in campionato dei viola.

Partendo dal ritorno col Panathinaikos, anche le eventuali partite per arrivare in fondo alla competizione, finale compresa, sarebbero proprio sei. Sei partite da giocare in apnea, a 100 all'ora: vista la poca profondità di rosa e visti i molteplici impegni, difficile immaginare una Fiorentina competitiva su entrambi i fronti. Ma a prescindere dal risultato, serve una scintilla che ri-accenda l'ambiente: domani sera la prima chance.