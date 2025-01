Cabral e il Benfica sono ai saluti: l'ex Fiorentina può tornare in Serie A, ma è stuzzicato anche dall'ipotesi MLS

Il futuro di Arthur Cabral con la maglia del Benfica è in dubbio. L’ex centravanti della Fiorentina potrebbe lasciare il Portogallo in questa sessione di mercato, con il ritorno in patria (sponda Botafogo) che lo stuzzica.

Cabral prossimo avversario dei Viola…

L’attaccante brasiliano potrebbe riprovarci in Serie A, è finito nel mirino del Torino, è alla ricerca del profilo ideale che possa sostituire l’infortunato Duvan Zapata. Secondo quanto riporta TMW, ci sarebbe però anche una pista estera.

…oppure ritorno in America?

Si tratta dell’Atlanta United, club che milita in MLS, negli Stati Uniti, che si sarebbe fatto in avanti con decisione per l'ex Viola, e starebbe cercando di convincerlo a raggiungere l'America per una nuova esperienza professionale.