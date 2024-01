La Gazzetta dello Sport: Il colpo che sta cercando di mettere a segno la Fiorentina

Su La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, è presente un articolo dedicato alla Fiorentina.

Pagina 30

Attenzione puntata sul mercato del club viola: "Caccia all'attaccante: il sogno è Gudmundsson". Sommario: "Partito Brekalo si lavora per una punta. L'islandese ha un costo elevato. No dell'Inter per Valentin Carboni. Vargas e Belotti le alternative".

Un colpo

Articolo che inizia così: "E' Gudmundsson il colpo che sta cercando di mettere a segno la Fiorentina nel rush finale di mercato".