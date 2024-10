La grande stagione di Dodô confermata dai numeri: il terzino della Fiorentina secondo in una speciale classifica dei top 5 campionati europei

Dopo il grave infortunio della scorsa stagione, Dodô sembra essere tornato alla grande in questa stagione, essendosi ripreso la fascia destra da assoluto titolare della Fiorentina. Prestazioni convincenti, grande corsa e il solito talento del brasiliano, che con il passaggio alla difesa a quattro si spinge spesso in avanti.

A confermarlo sono i numeri di una speciale classifica che riguarda i terzini dei top 5 campionati europei e prende in considerazione il numero di duelli offensivi effettuati in questa prima parte di stagione. Dodô è secondo in classifica con 87 duelli, secondo solo a Hugo Alvarez del Celta Vigo, con 105 duelli. Questa la classifica completa: