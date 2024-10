Dopo il ritorno in campo con la Primavera, Mandragora si rivede anche in gruppo con Palladino. E adesso il centrocampista...

E' tornata ad allenarsi oggi la Fiorentina dopo la larga vittoria contro la Roma per 5-1 al Franchi. La preparazione adesso è in vista del turno infrasettimanale che la squadra di Palladino affronterà a Marassi contro il Genoa di Gilardino.

In gruppo si è rivisto anche Rolando Mandragora, come mostrato dai video pubblicati sui social dalla società viola, che ieri è tornato in campo con la maglia della Fiorentina Primavera per testare le condizioni del ginocchio dopo l'operazione di inizio ottobre. Per lui 45 minuti in campo e buone sensazioni. E così potrebbe tornare tra i convocati di Palladino ben prima della prossima sosta per le nazionali.