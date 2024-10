Da mezzala ad ala: L'intuizione geniale che fa volare la Fiorentina

Chi l'avrebbe mai detto che Bove avrebbe giocato come esterno di fascia? Chi se lo sarebbe aspettato un rendimento così decisivo e tempestivo di un ragazzo che è arrivato soltanto da pochi mesi alla Fiorentina e che adesso sta già trascinando la squadra (insieme - ovviamente - a tutti gli altri co-protagonisti di questo splendido periodo)? Edoardo ha cambiato faccia e mentalità, arrivando da Roma e dalla Roma, che son due cose ben diverse. Si è messo a totale disposizione dell'allenatore, che ha creduto in lui dal giorno zero ma… in un ruolo diverso dal suo naturale.

Dal centrosinistra… a sinistra

Nella Capitale, infatti, Bove giocava come mezzala, interno di centrocampo. Con Mourinho era un ottimo recupera-palloni, abile nello spezzare il gioco avversario e ogni tanto tirava fuori qualche coniglio dal cilindro (gol e assist inaspettati). A Firenze, però, Palladino lo sta facendo giocare sulla fascia. Un vero esterno a tutto campo in un 4-2-3-1 che lo vede accoppiarsi con il corrispettivo, più basso, Gosens. L'assist a Kean per il gol del 3-1 alla Roma è già iconico. Il suo gol, il 4-1, in cui salta mezza difesa più portiere, ancor di più. Bove sulla fascia non solo ci sa stare, si diverte pure!

Ma si può comunque tornare indietro

Lo si vede dallo sguardo, lo si capisce dalle parole. Un ragazzo promettente, giovane, che ha voglia di fare e dimostrare. A Roma non era più ben voluto, nonostante poi De Rossi sia stato fatto fuori. Alla Fiorentina, invece, può fare meglio e - perché no - finire davanti anche alla squadra che lo ha lanciato. L'intuizione di Palladino è stata geniale: prendere un ragazzo con tanta gamba, proporlo in pianta stabile sulla fascia, ma con la possibilità anche di ripiegare nel mezzo. A Bove, il cerchio di centrocampo, non è comunque precluso. Quando vuole, può tornarvi. Ma con la consapevolezza che il suo nuovo spazio si trova più a sinistra, che al centro. Da mezzala ad ala (quasi) pura: una mossa che per ora sta facendo volare sia lui che la Fiorentina.