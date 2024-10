Mandragora oggi torna in campo! Il centrocampista viola convocato con la Fiorentina Primavera di Galloppa per la gara contro il Milan. I dettagli

Ci sarà anche Rolando Mandragora quest'oggi con la Fiorentina Primavera per la gara che i ragazzi di Galloppa affronteranno a partire dalle 18 contro il Milan al Viola Park. Il centrocampista della Fiorentina torna dunque tra i convocati dopo l'operazione di meniscectomia mediale selettiva del ginocchio sinistro subita lo scorso 4 ottobre.

Secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com, Mandragora dovrebbe rimanere in campo per i consueti 45 minuti, per riprendere ritmo e testare la tenuta del ginocchio. Da capire se l'ex Juventus e Torino partirà, come sembra, da titolare.

E se tutto va bene il centrocampista viola potrebbe anche puntare a tornare tra i convocati ben prima della prossima sosta. Una gara, quella della Primavera viola, da tenere sott'occhio, per più di un motivo.