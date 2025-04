L'Az Alkmaar attende il Feyenoord e prova a caricare i suoi tifosi. Sui social celebra i successi passati: spunta anche un gol di Gudmundsson

La giornata di sabato oltre ad essere il giorno di Milan-Fiorentina, sfida decisiva per la rincorsa europea della squadra di Raffaele Palladino, sarà quello della sfida tra Az Alkmaar e Feyernoord, uno dei big match dell'Eredivisie olandese. Una sfida molto sentita dai padroni di casa, che da qualche giorno stanno cercando di scaldare i propri tifosi in vista della sfida casalinga, che adesso ha acquistato grande valore in vista di una qualificazione alla prossima Champions League.

Il club di Alkmaar per avvicinare i propri tifosi alla partita ha selezionato una lunga carrellata di reti realizzate nella sfida contro il Feyenoord, tra le quali risulta esserci anche un attuale giocatore della Fiorentina. Stiamo parlando dell'attaccante viola Albert Gudmundsson, che tra il 2019 e il 2022 ha realizzato la bellezza di 24 gol in 98 apparizioni tra campionato e coppe.

E questo pomeriggio lo stesso Gudmundsson ha voluto ripubblicare il video del gol, come a testimoniare che anche se a distanza l'islandese seguirà comunque l'importante sfida della sua ex squadra. Questo il post pubblicato dall'Az su Instagram: