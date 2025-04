Dopo la conferenza stampa della viglia, l’allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino ha parlato in esclusiva ai microfoni di SkySport. Questo un estratto delle sue considerazioni a due giorni dalla partita contro il Milan:

"Mi aspetto un Milan che ha voglia di rivalsa. Lo abbiamo visto ieri in coppa, ha fatto una buona partita ed è in salute perché ha ottenuto un buon risultato contro l’Inter e quindi avranno energie mentali per esprimere il proprio livello. È una squadra forte, a gennaio si sono rinforzati e a mio avviso è tra le quattro più forti del campionato. Ha grandi valori ma noi dobbiamo guardare a noi stessi e vogliamo continuare a fare grandi prestazioni”.

“Siamo stati bravi a ritrovare la magia di inizio stagione”

Ha anche parlato della condizione fisica della squadra: “In questo momento abbiamo tanta autostima, entusiasmo ed energia positiva, i risultati ci hanno aiutato perché le vittorie aiutano a vincere e a creare la magia che avevamo un po’ smarrito nei primi mesi dell’anno. Siamo stati bravi a venirne fuori. Siamo felici perché abbiamo recuperato tanti calciatori che ci sono mancai tanto a gennaio e febbraio, abbiamo la rosa al completo e stiamo bene fisicamente e mentalmente, e negli ultimi due mesi è fondamentale questo aspetto. Mi aspetto un ottimo finale di stagione”.

“Gudmundsson è importante per noi, adesso è totalmente recuperato”

Ha sottolineato anche l’importanza di Albert Gudmundsson: “Indubbiamente ci è mancato tantissimo nella prima parte di campionato in cui non è riuscito a trovare continuità, ma devo ringraziare Beltran che l’ha sostituito alla grande e ha fatto un grandissimo girone di andata. Ora Albert è recuperato, è in fiducia e in salute e sta crescendo ancora, ma la forza di questa squadra non è singolarmente ma i valori del gruppo, umani e tecnici”.

“La mia Fiorentina ha ancora tanti margini di miglioramento”

Ha anche aggiunto: ”Gli ultimi risultati hanno spostato un po’ i giudizi rispetto a tre settimane fa, ma è il nostro lavoro, sappiamo di essere giudicati in base ai risultati. È giusto criticare ed essere messi in discussione ma la nostra forza è stata quella di gestire i momenti, sia di esaltazione, come le otto vittorie di fila, sia quelli di difficoltà come i mesi di gennaio e febbraio. Ringrazio i ragazzi che sono fantastici, è un privilegio allenarli. Che margini di crescita ha la squadra? Possiamo ancora crescere sotto tanti punti di vista, da un mese a questa parte abbiamo cambiato sistema di gioco e trovato un’identità solida e chiara. Siamo bravi a capire i momenti della partita e vedo la squadra maturata sotto tanti punti di vista. Ma dobbiamo crescere contro le squadre di medio-bassa classifica, è lì che dobbiamo fare la differenza negli ultimi due mesi, e me lo aspetto sotto il profilo della mentalità. Dobbiamo affrontare tutte le squadre come abbiamo affrontato la Juventus, il Panathinaikos, l’Atalanta. È quello che fa la differenza in questo periodo della stagione”.

“Obbiettivi stagionali? Non dobbiamo precluderci niente”

Ha poi concluso dicendo se preferirebbe un exploit in campionato oppure trionfare in Conference League: ”Sarebbe perfetto fare entrambe le cose e noi dobbiamo puntare al massimo. Il presidente Commisso è ambizioso, i ragazzi anche, hanno voglia di continuare a stupire. Non possiamo precluderci niente".