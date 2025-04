Questa mattina a Belgrado, in occasione del 49/o congresso ordinario Uefa, il presidente della Figc Gabriele Gravina è stato nominato primo vice presidente e confermato nel comitato esecutivo per il prossimo quadriennio ricevendo 48 preferenze e risultando il secondo membro più votato. Questo il commento del numero uno del calcio italiano:

"Sono felice e orgoglioso questa elezione è un riconoscimento straordinario all'importante contributo offerto dal calcio italiano allo sviluppo dello sport che più amiamo. Negli ultimi quattro anni, la nostra credibilità a livello europeo è cresciuta progressivamente grazie alle scelte compiute e alle politiche coraggiose ed innovative che stiamo portando avanti, implementando regole per un calcio sempre più affascinante e in equilibrio dal punto di vista economico-finanziario".

“E' un riconoscimento giglio della buona politica attuata negli ultimi anni”

Ha anche aggiunto: ”Il futuro comune del calcio europeo si scrive giorno dopo giorno e noi continueremo a supportare questo processo evolutivo. A livello personale, questa elezione rappresenta una soddisfazione incredibile perché è figlia sicuramente della buona politica attuata, ma anche dell'ottimo livello di relazioni e rapporti creati a livello internazionale, che hanno contribuito in maniera determinante a questo incredibile risultato. Ringrazio il presidente Ceferin per la sua visione e per la sua amicizia nonché tutti i delegati delle altre Federazioni, che hanno riconosciuto alla Figc e alla mia persona questa grande responsabilità".