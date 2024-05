La prima volta (in campionato) con la Fiorentina del prossimo arbitro. Sette direzioni in A per lui...e ben tre con il Monza (che è imbattuto)

Sarà Luca Zufferli di Udine a dirigere la gara tra Fiorentina e Monza in programma lunedì prossimo al Franchi con inizio alle ore 20.45.

Zero volte con la Fiorentina…e tre col Monza

Zero i precedenti con i viola (in campionato) anche perché in A ha fin qui diretto sette partite. Di queste sette però ben tre sono con il Monza, trovato tutt'e tre le volte in trasferta ed imbattuto con lui.

Nello specifico ci riferiamo a: Bologna-Monza 0-1 e Torino Monza 1-1 della stagione 22/23 e quest'anno invece Sassuolo-Monza 0-1.

Un solo rigore e niente espulsioni

Ha fischiato un solo rigore nella massima categoria, è successo in Lecce-Frosinone ed è andato a favore dei ciociari. Ancora non ha estratto un cartellino rosso (sempre in Serie A). (Dati statistici a cura di Footstats.it)