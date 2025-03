In un estratto dell'intervista realizzata per i canali della Lega Serie A, il centrocampista classe 2005 della Fiorentina Jonas Harder ha raccontato il suo esordio in maglia viola in Conference League contro il LASK:

“I primi 3 o 4 minuti mi dovevo ambientare e capire la situazione. Ma i miei compagni mi hanno aiutato tutti. Entri in gara soprattutto toccando tanti palloni. Quando sono entrato quindi ho chiesto palloni cercando di entrare in partita. Mi alleno quasi sempre con la prima squadra e anche lì cerco di mettermi in mostra per avere la fiducia dei compagni”.