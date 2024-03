La Nazione: Il Viola Park diventa uno stadio

In prima pagina, nell'inserto sportivo de La Nazione, c'è questo titolo sulla Fiorentina e su Barone in particolare: "Fiorentino in eterno "Joe non morirà mai".

Ampio spazio per: “Le lacrime di Commisso ”Joe per sempre con noi" Rocco, l’addio al ‘fratello’ E Firenze piange con lui". E ancora: “Il patron, l’abbraccio di tutta la città e la commozione del mondo del pallone”.

Qui leggiamo: “L’ultimo coro della Curva Fiesole Applausi, striscioni e fumogeni ”Barone Joe, lo lo lo lo lo lo". Il Viola Park diventa uno stadio". Sottotitolo: “Centinaia al centro sportivo: ”Da fiorentino te ne sei andato, questo popolo ti sarà sempre grato".

Sfilata di personaggi alla camera ardente: “Lo sport si ferma per Joe Barone Giocatori, dirigenti e presidenti Oltre 10mila persone al Viola Park ”Ha dato la vita per la sua viola". Ovvero: “Dalle 9 del mattino a tarda sera, il flusso continuo dei visitatori. Presente anche il ministro Abodi”.

Infine leggiamo: “Il futuro e la gestione della società Da Appio a Stephan Gli uomini di fiducia pronti a intervenire”.