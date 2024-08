Gilardino è rassegnato all'idea di perdere Gudmundsson ed ha già individuato il suo sostituto: scartata l'opzione Nzola

Nonostante molto dipenda da quale sarà il futuro di Nico Gonzalez, a Genova si sono già rassegnati all’idea di riuscire a trattenere almeno per un altra stagione Albert Gudmundsson. L’islandese, dopo il forte pressing di quest’inverno, si è convinto a vestire la maglia della Fiorentina, e adesso gli ultimi nodi da sciogliere sono quelli relativi all’accordo economico. I due club sono comunque in continuo contatto per trovare una soluzione che accontenti entrambe le parti. In tutto questo Alberto Gilardino, allenatore del Grifone, ha già fatto il nome del possibile sostituto del gioiello nordico.

Gilardino scarta la pista Nzola, e spera nell'arrivo di un attaccante della Juve

L’edizione genovese odierna de La Repubblica ha cercato di fare il punto su come potrebbero essere reinvestiti i tanti milioni che la Fiorentina verserà nelle casse del Genoa. Secondo quanto riportato il tecnico avrebbe chiesto alla dirigenze ligure di fare di uno sforzo e di provare ad arrivare ad Arkadiusz Milik della Juventus. L’attaccante polacco è il preferito dell’ex viola, che avrebbe di fatto scartato la pista che porterebbe a Mbala Nzola. Il quotidiano specifica che il direttore sportivo del Genoa Ottolini, anche se per costi la trattativa sembra essere in salita, proverà a fare di tutto per accontentare la precisa richiesta del suo allenatore.