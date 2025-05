Si è appena concluso per 1-1 il primo anticipo della 35° giornata di Serie A tra Torino e Venezia.

La cronaca della gara

Ad aprire le marcature è subito il Venezia al 5' con Zerbin, ma il gol viene annullato per il fuorigioco di Gytkjaer. I lagunari la sbloccano comunque per primi al 36': stavolta il gol di Perez è buono, il quale conclude con il destro per l'1-0. Nel secondo tempo i padroni di casa aumentano il ritmo e creano molto di più in attacco, e al 77' pareggiano con Vlasic su calcio di rigore causato da un tocco di braccio di Idzes in area. La gara finisce per 1-1, con l'autore del primo gol Perez che ha dovuto lasciare il campo in barella al 57' per un colpo alla nuca; le sue condizioni saranno rivalutate in vista della prossima partita contro la Fiorentina. Da segnalare anche che nel secondo tempo l'allenatore del Torino ex ex giocatore viola Paolo Vanoli si è accasciato improvvisamente a terra spaventando tutti, per poi rialzarsi e rassicurare i presenti allo stadio; probabilmente il malore è stato causato da un giramento di testa o da stanchezza accumulata.

Come cambia la classifica

Il Torino guidato da Vanoli, ex tecnico dei lagunari, sale a 44 restando agganciato al decimo posto, mentre il Venezia allenato da Di Francesco fa soltanto un passettino in più nella lotta salvezza andando a 26 e superando di un punto l'Empoli.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 74, Inter 71, Atalanta 65, Juventus 62, Bologna 61, Roma 60, Lazio 60, Fiorentina 59, Milan 54, Torino 44, Como 42, Udinese 41, Genoa 39, Cagliari 33, Verona 32, Parma 32, Lecce 27, Venezia 26, Empoli 25, Monza 15.