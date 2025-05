Secondo quanto emerge, la Fiorentina avrebbe già avanzato alla Lega Serie A la richiesta di giocare le prime partite della prossima stagione fuori casa. Una richiesta che è legata al restyling del Franchi e ai lavori che, con la squadra viola senza impegni in casa fino a metà settembre, potrebbero continuare senza intoppi per diverse settimane in più.

La richiesta della Fiorentina

La società viola ha chiesto di giocare lontano dal Franchi le prime due partite della stagione 2025/26. Se il club viola sarà accontentato, dunque, la Fiorentina potrebbe giocare in trasferta l'esordio del week end del 24 agosto e quello successivo del 31 agosto (2a giornata).

Ecco quando la Fiorentina potrebbe esordire al Franchi

Ci sarà poi subito una pausa nazionali, che terrà le squadre a riposo per la settimana che andrà dal 1° settembre al 9 settembre. Il campionato riprenderà poi il week end del 14 settembre, quando la Fiorentina potrebbe fare il suo esordio al Franchi. Una richiesta che dunque sfrutterebbe anche la pausa nazionali per vedere avanzare i lavori al Franchi per le 3 settimane successive all'inizio della stagione.