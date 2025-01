Monza-Fiorentina un crocevia importante, in campo e sul mercato: non si parlerà solo di Marì con i brianzoli

Michael Folorunsho non sarà l'unico colpo a centrocampo per la Fiorentina in questa finestra di mercato invernale. Come scrive tuttomercatoweb.com, il colpo dei sogni viola sarebbe quello di Morten Frendrup del Genoa. Tante squadre sul giocatore, con il Genoa che però fa muro (oggi anche man of the match contro il Parma con il gol decisivo).

Un altro profilo molto apprezzato da Palladino è quello di Warren Bondo del Monza, che ha avuto lo scorso anno. Da capire cosa vuole fare con lui la società brianzola, ma la partita di domani potrebbe essere un crocevia importante di mercato non solo per Pablo Mari.