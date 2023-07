L'offerta e i milioni che ancora non ci sono

La Fiorentina continua ad aspettare notizie per Sofyan Amrabat. Per essere più specifici, il nazionale marocchino è sul mercato, vista la sua volontà già espressa di lasciare il club per andare a giocare in una squadra che faccia la Champions League.

Amrabat, ora come ora, sta per rimettersi a disposizione di Italiano, ma è da lui che il club viola punta a ottenere un bel gruzzoletto di milioni che permettano di fare un bel salto di qualità sul mercato.

Dall’Atletico Madrid al Manchester United, fino a qualche squadra araba, non c'è nessuno che sia arrivato ad avvicinarsi ai 30 milioni di euro (più bonus) richiesti dai gigliati.