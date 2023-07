Fiorentina di scena al Viola Park nella giornata di oggi per una doppia seduta, ormai al settimo giorno di ritiro. Hanno effettuato allenamento differenziato i due serbi Aleksa Terzic e Luka Jovic. La Fiorentina fa sapere che si tratta di motivi fisici per Terzic, ma è ben noto che il classe ‘99 sia in partenza, destinazione Red Bull Salisburgo. Differenziato anche Luka Jovic, al momento ben saldo a Firenze.

Da segnalare che per il momento Riccardo Sottil invece non ha mai fatto partitelle e lavora parecchio a parte. C’è Barak out perché malato, arrivato ieri dalle vacanze ma fermato da un'infezione virale. Già rientrati i 2004 viola Amatucci e Kayode, con le medaglie d'oro dell’Europeo Under 19 vinto a Malta.

Domani torneranno i nazionali Nicolas Gonzalez e Nikola Milenkovic. Non però Sofyan Amrabat, che è atteso invece per giovedì, nonostante abbia lasciato anche prima del previsto il ritiro del Marocco. Il giocatore è in uscita dalla Fiorentina e si attendono evoluzioni relative alla sua situazione.